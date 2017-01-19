غارات جوية “تركية_ روسية” مشتركة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا

متابعات-فجر :

أعلنت رئاسة الأركان الروسية أمس الأربعاء، أنّ مقاتلاتها نفذت ولأول مرة غارات مشتركة مع سلاح الجو التركي ضدّ مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الباب شرقي محافظة حلب السورية.

وأوضح سيرغي رودسكوي رئيس قسم دائرة العمليات الجوية في الأركان الروسية في تصريح لوسائل الإعلام، أنّ الغارات المشتركة للمقاتلات التركية والروسية، تعد الأولى من نوعها، وأنّ مقاتلات البلدين استهدفت مواقع “داعش” في مدينة الباب.

وأضاف أن مقاتلات روسية من طراز “سو – 24″، و”سو – 25″، و”سو – 35″، إلى جانب مقاتلات تركية من طراز “إف – 16″، و”إف – 4″، شاركت في الغارات.

وأشار رودسكوي أنّ مقاتلات البلدين استهدفت 36 هدفاً لـ”داعش”، تمّ رصدها خلال اليومين الأخيرين عن طريق طائرات من دون طيّار عائدة لقيادتي أركان الطرفين.

وأكّد أنّ العمليات الجوية المشتركة كانت مثمرة وأسفرت عن نتائج إيجابية، دون مزيد من الإيضاحات.