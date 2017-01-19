القبض على شخص هدد “ترامب” بالقتل عبر تويتر

متابعات-فجر :

ألقت شرطة منطقة ميامي بيتش، جنوب شرقي ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على شخص بسبب تهديده بالقتل للرئيس المنتخب دونالد ترامب، خلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر.

وتم القبض على الرجل، ويدعى دومينيك جوزيف بوبولو (51 عاماً) يوم الثلاثاء، بعد رفعه مقطع فيديو يقول فيه: “اليوم هو 16 يناير (كانون الثاني) 2017، سأحضر حفل التنصيب وأقتل الرئيس ترامب، الرئيس المنتخب اليوم”.

ووفقاً للتقارير القضائية، فإن بوبولو مثل أمس الأربعاء، أمام محكمة في ميامي، حيث أمرت القاضية ميندي جليزر بإجراء تقييم لحالته العقلية.

وأوضح محامي بوبولو خلال الجلسة أن موكله مريض نفسي يدعي أنه السيد المسيح.

وفي حال تم اعتباره لا يعاني مريضاً نفسياً، ستوقع القاضية كفالة قدرها مليون دولار مقابل إطلاق سراحه.