العمل تُلزم شركة للإنشاءات بعرعر بتوفير مسكن ملائم لأحد عمّالها

متابعات – فجر

تلقت إدارة مكتب العمل بمدينة بريدة بلاغاُ عن وجود وافد يعمل في أحد الشركات الإنشائية لصيانة الطرق لم تأمن الشركة له مسكناً ملائم، وعلى الفور وجه مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم أحمد الوتيد الفرق التفتيشية للوقوف على الحالة.

وقد تم استدعاء ممثل الشركة وإلزامها بتأمين السكن الملائم له وسيتم استكمال الإجراءات القانونية لاحقاً، مشيداً بجهود الزملاء المفتشين في تصديهم لمثل هذه الحالات فيما أوضح مدير مكتب العمل بمدينة بريدة عبدالرحمن الدخيل الله أنه يجب على الشركة توفير بيئة عمل وفقا لشروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين، وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن أن نشر الثقافة العمالية هي مسؤولية الجميع .