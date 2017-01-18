“العويس” أهلاوي بـ “25 مليون”

مازن الشهري – الرياض – فجر

علمت صحيفة فجر من مصادرها الخاصة، بأن إدارة النادي الأهلي وقعّت رسمياً مع اللاعب الدولي محمد العويس لمدة خمسة مواسم بقيمة تصل إلى 25 مليون إضافة إلى فيلا وسيارة، وسيتم الإعلان خلال الايام القليلة القادمة.

يُذكر أن الحارس الدولي محمد العويس، فضّل عرض الأهلي على عرض الهلال الذي يتفوق الأهلي فيه على نادي الهلال، علماً بأن النادي الأهلي لديه مستحقات مالية من نادي الشباب مايُقارب أربعة ملايين في صفقة اللاعب إسماعيل مغربي.

وكان اللاعب محمد العويس لديه عرض مسبق من نادي الهلال يصل إلى ثلاثة مليون ونصف في السنة إضافة التنازل عن ثلاثة لاعبين لمصلحة الشباب إلا أن اللاعب فضل عرض الأهلي الذي كان أعلى، وكان اللاعب حبيس الدكة في هذا الموسم بعد إصرار المدرب سامي الجابر على إشراك الحارس وليد عبدالله كأساسي في مبارايات فريق الشباب.

جدير بالذكر أن الأمير فيصل بن خالد رئيس الهيئة المالية كان له الدور الأكبر في توقيع اللاعب محمد العويس مع النادي الأهلي .