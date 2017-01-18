الأوزبكي مُنفّذ هجوم اسطنبول: تلقيت التوجيهات من داعش

وكالات – فجر

قالت صحيفة حريت اليوم الأربعاء إن مسلحا من أوزبكستان قتل 39 شخصا في مطعم في إسطنبول عشية العام الجديد أبلغ الشرطة أنه غير هدفه في اللحظة الأخيرة لتجنب الإجراءات الأمنية المكثفة وإنه عمل بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي في سورية.

ونقلت الصحيفة عن المهاجم قوله أثناء استجوابه في الشرطة إن المسلح الذي عرفته السلطات باسم عبد القادر ماشاريبوف كان قد تلقى تعليمات في بادئ الأمر بمهاجمة المنطقة المحيطة بميدان تقسيم وقال إن التعليمات جاءت من الرقة معقل التنظيم الإرهابي في سورية، ونقلت الصحيفة عنه قوله “جئت إلى تقسيم عشية العام الجديد لكن الإجراءات الأمنية كانت مكثفة، لم يكن من الممكن تنفيذ الهجوم”.

وأضاف “تلقيت توجيهات بالبحث عن هدف جديد في المنطقة، تجولت على الساحل في نحو الساعة العاشرة مساء بسيارة أجرة” مشيرا إلى شاطئ البوسفور حيث يقع مطعم رينا، وتابع “بدا المطعم مناسبا للهجوم، لم يبد أن هناك إجراءات أمن مشددة”.

وألقي القبض على ماشاريبوف في مداهمة نفذتها الشرطة في وقت متأخر يوم الاثنين في ضاحية إسن يورت على المشارف الغربية لإسطنبول بعد عملية بحث استمرت أسبوعين، وألقي القبض عليه برفقة رجل عراقي وثلاث نساء من أفريقيا، إحداهن من مصر.