حكومة إيطاليا: لا خسائر في الأرواح بسبب الزلازل

وكالات – فجر

قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني إنه ليس هناك أي خسائر في الارواح بسبب الزلازل التي ضربت وسط البلاد، قائلا إنه على اتصال مع المسؤولين لضمان السيطرة على الوضع.

وأضاف جينتيلوني “من حسن الحظ، يبدو أنه ليس هناك أي إيطالي توفي”.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع جينتيلوني، عرضت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على الزعيم الايطالي المساعدة في مواجهة آثار الزلازل.

وقال الخبير في المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين اليساندرو اماتو لوكالة الأنباء الإيطالية( أنسا) :” لم نشهد من قبل وقوع سلسلة من الزلازل الواحد بعد الآخر بهذه الطريقة”.

وأضاف أن”حدوث أربع هزات بأكثر من 5 درجات على مقياس ريختر في غضون ثلاث ساعات بمثابة ظاهرة جديدة في التاريخ الحديث”.

ونشرت السلطات الإيطالية الجيش لانقاذ سكان القرى النائية من وسط الثلوج التى تساقطت على بعض المناطق الجبلية التى تعرضت للزلازل خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية.

وقال وزير الدفاع روبرتا بينوتي” جرى تعزيز وجود الجيش في المناطق التي ضربها الزلزال بوسط إيطاليا وتبعه حدوث هزات جديدة اليوم”.

وفي بلدة كاستيجليون ميسير ريموندو، انتشل رجال الإطفاء صبيا وأمه على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم بعد أن انهار بسبب الهزات، حسب ما أوردت (أنسا).

وأصدرت وزارة الداخلية تحذير سفر للمناطق الكائنة بوسط البلاد، لأن الزلازل ألحقت أضرارا ببعض المباني العامة كما تم إغلاق عدة طرق سريعة ومساحات للسكك الحديدية بسبب الثلوج في مناطق ابروز، وماركي و موليز .

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على موقع تويتر :” لن نترك إيطاليا بمفردها. مستعدون لتعبئة كل المساعدات”.

ولا يزال يحصل نحو 10098 شخصا بلا مأوى بسبب الزلازل في العام الماضي، على مساعدة من السلطات، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الحماية المدنية.