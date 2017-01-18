ناصر الشمراني يشارك في تدريبات العين الإماراتي

متابعات – فجر :

شارك مهاجم المنتخب السعودي ناصر الشمراني مساء اليوم الأربعاء في تدريبات فريق نادي العين الإماراتي المنتقل إليه مؤخرا من صفوف من نادي الهلال… والتي أقيمت على استاد خليفة بن زايد.

وكان نادي العين الاماراتي وصيف بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم قد أعلن اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم ناصر الشمراني على سبيل الإعارة لستة أشهر قادما من نادي الهلال .

وأضاف العين أن الدولي السعودي “سيرتدي القميص رقم 20 مع العين”، ونقل حساب العين على تويتر عن الشمراني قوله “أشعر ببالغ الفخر والاعتزاز للانضمام لأحد أفضل الأندية الآسيوية، وأضاف “عندما يرتبط اسم لاعب بالعين فيجب ألا يضع سقفا لطموحاته. أي لاعب في القارة يتمنى ارتداء قميص الزعيم”، وأضاف “سأعمل على إظهار أفضل ما لدي من أجل تحقيق أهداف النادي” وإسعاد جماهيره، وتابع “اتطلع للمساهمة في تحقيق النتائج القوية مع زملائي اللاعبين والذين اعرفهم جميعا.”