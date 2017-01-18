9,317 مليون ريال أرباح صافية حققها البنك الأهلي في 2016

متابعات – فجر :

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 9.32 مليار ريال أرباحاً صافية خلال عام 2016م مقابل 9.09 مليار ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 228 مليون ريال مقارنة مع عام 2015م، بنمو نسبته 2.5 بالمائة، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.29 مليار ريال مقابل 2.13 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 7.5 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.66 ريال مقابل 4.54 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

صرح منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: “إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 7.7 في المائة حيث بلغ 13.55 مليار ريال خلال عام 2016م مقابل 12.58 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.36 مليار ريال مقابل 3.17 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 6.1 في المائة، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.60 مليار ريال مقابل 4.44 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.6 في المائة.

وأضاف الميمان: “إن موجودات البنك بلغت 441 مليار ريال مقابل 449 مليار ريال في نهاية العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.6 في المائة. كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 254 مليار ريال خلال الاثني عشر شهراً مقابل 253 مليار ريال من العام السابق. كما بلغت الاستثمارات 112 مليار ريال مقارنة بمبلغ 134 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 16.8 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 316 مليار ريال مقابل 324 مليار ريال العام السابق بنسبة انخفاض 2.5 في المائة.

وأضاف أن استثمار البنك في البنية التحتية التقنية وتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة تحل محل العديد من الأنظمة الحالية، أسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الراحة والخدمة وتقديم تجربة متكاملة للعملاء بالإضافة إلى تقديم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.

وأضاف الميمان: “لقد حققنا تقدماً على جميع الأصعدة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة. كما أن هذه النتائج تعكس المكانة التي يحتلها البنك الأهلي في القطاع المصرفي السعودي والتي كان سبباً رئيسياً في الوصول إليها تلبيةُ متطلبات عملائنا ومرونة الاستجابة لمتطلبات السوق”.

وذكر أن البنك الأهلي من خلال سعيه الحثيث لتوسيع انتشاره، افتتح المزيد من منافذ الخدمة بإضافة 22 فرعاً جديداً لشبكة الفروع منها عدد من فروع الجيل الجديد المدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم العصري الحديث في خطوة تسهم في تطوير التجربة المصرفية لعملائه وتقديم أفضل الخدمات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 374 فرعاً مع نهاية العام، كما زادت مراكز الحوالات السريعة “كويك باي” بواقع 10 مركزاً ليبلغ عددها في نهاية العام 148 مركزاً، في حين تم تشغيل دفعة جديدة من أجهزة الصرف الآلي بلغت 262 جهازٍ جديدٍ ليرتفع عددها إلى 3,189 جهازاً بنهاية العام؛ الأمر الذي أدى إلى الارتقاء بخدمات البنك ومنتجاته بحيث أصبح أقرب لعملائه مما يسهل لهم التواصل معه في مواقع أكثر وعلى مدار الساعة.