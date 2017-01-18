هواوي تكشف عن مميزات هاتفها الجديد 6X

متابعات – فجر :

كشفت شركة هواوي رسميًا عن إطلاق أحدث هواتفها Honor 6X، خلال معرض CES 2017، الذي عقد في لاس فيجاس.

وبحسب خبراء في الشركة، يتميّز الهاتف بكاميرا نائية بدقة 12 ميجابكسل، والمزوّدة بعدسات ذات فتحات واسعة تسمح بالتقاط صور أكثر دقة حتى في ظروف الرؤية الليلية.

وتأتي شاشة الجهاز بقياس 5.5 بوصة، وبدقة Full HD، كما تم تزويده بمعالج ثمانيّ النوى من نوع Kirin 655 بتردد 2.1 جيجا هيرتز، أما ذاكرة الوصول العشوائي، فقد أتت بحجم 3 جيجابايت، والذاكرة الداخلية بحجم 32 جيجابايت، وهي قابلة للزيادة بمقدار 128 جيجابايت عن طريق إضافة بطاقات ذاكرة من نوع microSD.