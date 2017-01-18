تركي بن مقرن: هدف اتحاد الرياضية الجوية الوصول بالمنتخبات للمنصات

متابعات – فجر :

أستقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مكتبه بقصر الإمارة وسط الهفوف أمس الثلاثاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية الأمير تركي بن مقرن بمناسبة زيارته لمحافظة الأحساء واجتماعه بهواة الطيران الشراعي لشباب الأحساء.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية أن الاتحاد يهدف من خلال إشهاره من الهيئة العامة للرياضة إلى تشكيل منتخبات في الرياضات الجوية تدعم الشباب السعودي من خلال هواياتهم، وان الاتحاد يطمح للوصول بالمنتخبات السعودية للمنصات، وقال :”الرياضات الجوية في السعودية لكم تكن موجودة بالشكل المنظم على ما هو الآن عليه، وبوجود الاتحاد ستصبح الهواية أكثر تنظيماً، وبيّن عن إصدار ثلاثون رخصة لطيارين رياضيين، بيد أن الطلب على الرخص مستمر”.

وأكد فهد بن مقرن استعدادهم في الاتحاد للتعاون مع وزارة الداخلية في البحث عن المفقودين أو مهربي المخدرات متى ما طلب منا ذلك وقال :”أي مواطن يمتلك طيارة رياضية بإمكانه أن يستقلها ويطير بها من مدينة إلى أخرى وفق القوانين التي تم التفاهم بشأنها مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني”.

وكان رئيس النادي منصور الغافلي قد شرح ما يقوم به النادي والأهداف التي يرجوها النادي كذلك الخدمات التي يقدمها، وجاء خلال زيارته لنادي “سكاي قيت” للطيران الشراعي بالأحساء ، باستضافة رجل الأعمال باسم الغدير وحضور مدراء لدوائر حكومية تقدمهم مدير مكتب الهيئة للرياضة بالأحساء عبداللطيف العرادي وشخصيات رياضية واجتماعية.