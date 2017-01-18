توقيع 13 اتفاقية لإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل بالقطاع الصحي

متابعات – فجر :

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية، اليوم الأربعاء في مقر الهيئة بالرياض، 13 اتفاقية لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مع العديد من الجهات، بحضور مسؤولين من جهات حكومية وخاصة.

وألقى الأمين العام للهيئة د. أيمن بن أسعد عبده، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن حيث تأتي اتفاقيات برنامج إعادة تأهيل خريجات العلوم إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (25539)، وتاريخ 02/07/1435هـ، القاضي بدراسة إعادة تأهيل الخريجات للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة.

كما قدم الأمين العام عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة التي ستسهم في تنفيذ البرامج مؤكداً دعم الهيئة لجميع الجهود بما يخدم وطننا ويحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.