هزة أرضية بقوة 5.4 تضرب وسط “إيطاليا”.. اليوم

وكالات – فجر

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.4 درجة هز وسط إيطاليا اليوم الأربعاء، وأضاف المركز على موقعه على الإنترنت أن الزلزال سجل على مسافة 111 كيلومترا شمال شرقي روما وعلى عمق عشرة كيلومترات.