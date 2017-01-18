أمانة جدة تُتلف 25 طن من الأغذية الفاسدة

متابعات – فجر

قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية التابعة بإتلاف 25 طن من الأغذية المنتهية الصلاحية وأدوات التجميل لأكثر من ٣٥٠ بسطة عشوائية، كما تم مصادرة عربات تحتوي ٦ طن من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المجهولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل، وتم بعدها نظافة تلك المواقع.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. محمد الزهراني أنه تم اتلاف ما يقدر بنحو ٢٨ طن من الملابس المستعملة والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة وبشكل متكرر ، وإزالة العروض خارج المحلات لأكثر من ٢٠٠ محل بمنطقة أسواق حراج الصواريخ، منوهاً إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة مكثفة من سلسلة الحملات التي تنفذها على أسواق حراج الصواريخ جنوب جدة.