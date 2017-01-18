“الفيصل”: “جدة” مستعدة للانتقال إلى العالم الأول

متابعات – فجر

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مدينة جدة مؤهلة للانتقال سريعاً لمرحلة متقدمة من التخطيط والحضارة والرقي، مضيفاً في تغريدات نقلها الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة: “إن كان هناك مدينة مستعدة من الآن للانتقال إلى العالم الأول فهي جدة”، وزاد: “فليفعلها أهالي جدة ومحافظة جدة فالجميع مؤهلون”.

وكان أمير منطقة مكة تفقد محافظة جدة ورأس صباح اليوم اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، ودشن 7 محطات لتعزيز النظام الكهربائي بالمحافظة، كما اطلع على مشاريع القطاعات هناك والتي تقدر تكلفتها بأكثر من ٤٣ مليار ريال، وأكد خالد الفيصل أن أكثر المشاريع التي تمت مناقشتها في اجتماع العام الماضي نفذت ، فيما إن المتأخرة قليلة.