“التعليم”: مواصفات جديدة للحقيبة المدرسية حفاظًا على صحة الطالب

الرياض – فجر

التقى وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية د. “محمد بن عطية الحارثي”، أمس بالأستاذ “سعد بن سعيد آل حاتم” من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة، و بحضور مدير المقررات بوزارة التعليم خالد الزهراني وأعضاء فريق تخفيف الحقيبة المدرسية.

و قال “الحارثي” إن الوزارة و باهتمام من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حريصةً كل الحرص على إعداد مواصفات للحقيبة المدرسية و ذلك تجنبا لتحميل الطفل جهدا قد يؤثر على عضلات الطالب وظهره وكتفه.

و قال الحارثي إن الوزارة حريصةً على إشراك القطاعات ذات العلاقة بهدف الوصول لمواصفات تناسب جميع الفئات العمرية، مؤكدا أنه لا يخفى على الجميع آثار حمل الحقيبة ذات الوزن الزائد على صحة الطالب.

و قال الحارثي إن الوزارة قدمت الكثير من الحلول من خلال رقمنةً الكتب المدرسية عبر موقع عين التعليمية الذي يوفر كافة الكتب الدراسية إلكترونيا ليسهل الوصول الى الكتاب في اَي وقت و من اَي مكان.

وناقش الاجتماع أهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة كالجمارك وكبار الموردين والمصنعين المحليين بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات الأكاديمية و الطبية المتخصصة في هذا المجال في الاجتماعات القادمة.

وأكد الاجتماع على أهمية تزويد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة بمقاسات الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية.