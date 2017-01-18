الجيش التركي يتمكن من قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش شمالي سوريا

واس-فجر:

تمكن الجيش التركي من قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش وقصف 145 هدفا تابعا للتنظيم ، شمالي سوريا .

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء ، فقد أفادت القوات المسلحة التركية في بيان لها اليوم أن سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ التركية استهدفت 137 هدفا لداعش شمالي سوريا وذلك في إطار عملية ” درع الفرات ” ، مبينا أن القصف المدفعي والصاروخي أسفر عن تدمير ملاجئ ومنصات دفاعية ومنشآت قيادية وآليات مزودة بالسلاح تابعة للتنظيم .

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تركية قصفت 8 أهداف لداعش في قرية سفلانية التابعة لمدينة الباب شمالي سوريا ، ودمرت فيها 6 ملاجئ ومبنى مقر عسكري ، وسيارة مفخخة ، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من داعش .

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