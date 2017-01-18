مقتل 6 من الشرطة الاتحادية وإصابة 8 آخرين بـ”العراق” على يد عناصر تنظيم داعش

متابعات-فجر:

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأربعاء، مقتل ستة من الشرطة الاتحادية في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش شمالي الضلوعية 100كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن “عناصر من داعش شنوا فجر اليوم هجوما على منطقة البو عيسى غربي مطيبيجة شمال الضلوعية، ما أسفر عن مقتل ستة من الشرطة الاتحادية وإصابة ثمانية آخرين واختطاف خمسة”.

وأكد المصدر أن” تعرض عناصر داعش كان مباغتا واستُخدمت خلاله الدراجات النارية ومختلف أنواع الأسلحة، مستغلين وعورة المنطقة وغطاءها النباتي الكثيف”، موضحا أن تأخر طيران الجيش كان سببا في ارتفاع خسائر القوات.