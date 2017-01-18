قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

واس-فجر:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل و طولكرم .

وأفاد مصدر أمني في المحافظتين أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة دورا جنوب الخليل ، ونصبت حواجز عسكرية في المحافظة، بينما اعتقلت تلك القوات ،فلسطينيين اثنين من قرية فرعون جنوب طولكرم .

من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم منقطة قبر يوسف شرق نابلس ، وسط حماية من جيش الاحتلال ، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب فلسطيني بعيار ناري في يده اليسرى ، ونقل إلى مستشفى رفيديا لتقلي العلاج، كذلك تم اعتقال آخرين خلال المواجهات .

وقالت مصادر أمنية في نابلس ” إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين أحدهم من منزل ذويه في شارع عمان في نابلس .