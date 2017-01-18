ضبط عدد من مجهولي الهوية ومصنع خمور في حملات أمنية بعسير

متابعات -فجر

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير أمس الثلاثاء من ضبط مصنع للخمور بوادي حلي غرب المحافظة، حيث احتوى على 30 برميلاً معبأة بالخمور جاهزة للترويج، و45 برميل متوسط الحجم.

وقامت الفرق الأمنية خلال القيام بمسح وادي حلى وتية الصناع، وذلك لمتابعة وملاحقة مروجي الخمور، من القبض على مجهول من الجنسية الافريقية في جبل رعلة شمال مركز قنا بعد رصد تحركاته ومراقبته، حيث عثر بحوزته على عدد 35 حبة كبتاجون ومبلغ 750 ريال، وقد تم إحالته للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

الجدير بالذكر أن الدوريات الأمنية نجحت خلال الأسبوعين الماضين في مداهمة عدد من مصانع الخمور في عدد من الأودية والقرى النائية شرق المحافظة وضبط عدد من المروجين والمصنعين لهذه السموم.