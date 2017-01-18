التعليم يوضح حقيقة استثناء معلمين من ملاحظة لجان الاختبارات

متابعات -فجر

اكد مدير إدارة الإعلام التربوي في إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة عمر البرناوي، إن جميع المعلمين في المدارس يشاركون في لجان الاختبارات والتصحيح ولجان الكونترول والمراقبة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود استثناءات لمعلمين من ملاحظة لجان الاختبارات.

وأضاف البرناوي، أن وزارة التعليم شددت على منسوبيها بمنع التصوير داخل لجان الاختبارات، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها، وعلى أهمية الالتزام بأداء رسالة التعليم، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملا لأداء واجبات الوظيفة، داعية مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة عليهم باحترامها ومعاملتهم معاملة تربوية تحقق لهم الهدوء والطمأنينة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة الاختبارات والقبول ومكاتب التعليم الداخلية والخارجية وإدارات المدارس بتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات، حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة تربوية مطمئنة خالية من الضغوط النفسية.