تدشين صندوقاً لدعم طلاب المنح بجامعة أم القرى غدا

متابعات – فجر

اعلنت جامعة أم القرى، تدشين الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح،غدا الخميس ، بمقر الجامعة في العابدية، بحضور مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الوضع العلمي والتربوي لطلاب المنح وتهيئة الوضع الاجتماعي لخلق أجواء مناسبة للتحصيل العلمي، ودعم الطلاب، وسد حاجاتهم المادية عبر تقديم المنح والهبات والقروض والمكافآت أو تشغيلهم لساعات عمل محدّدة داخل الجامعة.

كما تضمّن أهداف الصندوق تشجيعهم لأجل التفوق العلمي والابداع والابتكار واستثمار كفاءو النابغين منهم، مع تقوية دور معهد تعليم اللغة العربية، وتتوزع مصارف الصندوق بين كفالة طلاب المنح، ومشاريع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاحتياجات الفنية والبشرية والمادية والتقنية لتنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه، والاحتياجات المادية والاجتماعية والإنسانية لطلاب المنح، كذلك البرامج التعليمية والتربوية والدعوية والتطويرية التي تستهدف طلاب المنح.

ويشارك في مجلس أمناء الصندوق، كل من المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، والمهندس عمر بن عبد الله قاضي، ورئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المجد الدكتور حمد بن محمد الغمّاس، والقاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة الشيخ نزار بن صالح الشعيبي، والأستاذ منصور بن صالح أبو رياش، ومدير عام الإدارة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، والأستاذ فايز بن صالح جمال، وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور عادل بن أحمد با ناعمة.