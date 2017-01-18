الصحة :إلزام الشركات والموردين باستبدال الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها

متابعات -فجر

الزمت وزارة الصحة، شركات الأدوية والموردين بسحب جميع الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، واستبدالها بأدوية جديدة لاستعمالها قبل انتهاء تاريخ صالحيتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أنه تم الإقرار على ذلك في العقود الحديثة للوزارة، مشيراً إلى أن الصحة قننت صرف وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن الفائض من الأدوية أصبح قليلا جدا، وفقاً لـ”الوطن”.

واوضح الربيعان، أن إعادة تدوير وتصنيع الأدوية تحتاج إلى تقنية عالية جدا وإجراءات نظامية، وأنها قد لا تكون مجدية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تعتبر إعادة تصنيع، ولا يمكن الحصول عليها من الشركات الأم، بسبب حقوق براءة الاختراع لهذه الأدوية التي تمتد في معظم الأوقات إلى 20 سنة.