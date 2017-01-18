معاقبة فتاة ووالدتها بالسجن والجلد لاحتيالهما على محل مجوهرات

متابعات -فجر

عاقبت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة فتاة عربية ووالدتها؛ بالسجن عاماً وجلدها 100 جلدة، فيما عوقبت والدتها بالسجن 5 أشهر والجلد 60 جلدة ،بتهمة الاحتيال على محل شهير لبيع المجوهرات، والاستيلاء على مجوهرات ثمينة، وقررت توقيع عقوبة السجن والجلد على كل منهما.

وتعود تفاصيل القضية ، عندما تلقى مركز شرطة جدة بلاغاً من محل مجوهرات شهير في شهر ذي الحجة بتعرضه للاحتيال من قِبل فتاة والاستيلاء على مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال.

واوضح أن المتهمة زارت موقع المتجر عبر موقع “إنستغرام” وادّعت أنها ابنة رجل أعمال شهير وطلبت إرسال صور المجوهرات عبر تطبيق “واتسآب” واختارت أطقم ألماس بقيمة 5 ملايين ريال، وقالت إنها ستقوم بتحويل المبلغ عن طريق حوالة بنكية، ثم أرسلت صورة من حوالة معدلة بالفوتوشوب لأحد العاملين بالمتجر، كما أرسلت شخصاً لاستلام المجوهرات.

واكتشف مسؤولو المتجر عدم إيداع الحوالة البنكية في حسابهم؛ حيث استغلت الفتاة إجازة عيد الأضحى وإغلاق البنوك أبوابها لعدة أيام، ليتقدموا ببلاغ رسمي وتتم الإطاحة بالفتاة التي اتضح أنها في العقد الثالث من عمرها، وقبض على والدتها أيضاً بتهمة التستر على ابنتها وأودعتا سجن بريمان بجدة، وأعيدت المجوهرات لصاحبها.