الاطاحة بموظف بنك و3 مقيمين تورطوا في غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال

متابعات – فجر

تمكت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك و3 مقيمين، بعد ورود بلاغ عنهم من جهة رقابية بتورطهم في عملية غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال.

وقال مصدرأن الجهات المختصة وردها بلاغات بوجود تحويلات مالية إلى دولة عربية من بنك محلي بأسماء أشخاص دون توضيح مصدرها، ما أثار الشكوك خاصة بعد تكرارها، ليتم تشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقومون بتحويل المبالغ من البنك.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت أن موظفاً سعودياً داخل البنك كان يقوم بتسهيل عمليات التحويل مستغلاً منصبه كمشرف على الفرع، كما أن المقيم الذي يجري عملية الحوالات وهو مصري الجنسية يعمل مديراً مالياً بإحدى المؤسسات التجارية واستغل منصبه واسم المؤسسة وحسابها لتحويل الأموال.

وتابع أن المقيم أجرى حوالات بلغ إجمالي قيمتها 100 مليون ريال وحصل مقابل ذلك على عمولة بقيمة مليون و600 ألف، واتضح من خلال التحقيقات أن موظف البنك أقنع المقيم بجلب فواتير وهمية للبنك؛ لإقناع الموظفين أن الأموال تخص مؤسسته بغرض إزالة الشك حولها ،بحسب الوطن.

وقال المصدر إلى أن دور المقيمين الآخرين وهما من الجنسية الهندية، تمثل في إحضارهما فواتير من مؤسسات وشركات تحمل أصنافاً مختلفة من البضائع على أنها صفقات مع شركات، ليتم تحويلها على أنها أرباح لتلك العمليات بأسماء عمالة بالخارج