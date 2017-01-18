أسباب التهاب “عصب الأذن” و كيفية علاجه

متابعات-فجر :

التهاب الاذن يعتبر التهاب الأذن من أكثر الأمراض شيوعاً وأكثرها ألماً وإزعاجاً وقلقاً؛ حيث إنّ الام الأذن تحدث فجأةً من دون أيّة مقدّمات في أغلب الأحيان، وتكون هذه الآلام نتيجة التهاب الأذن الخارجيّة أو التهاب الأذن الوسطى، وفي الغالب تكون آلام الأذن مصحوبة بإرهاق عام للجسم، وحمّى، ولكن إذا تمّ إهمال الالم فقد يؤدّي ذلك في بعض الأحيان إلى الصمّ، لذلك يوصي الأطباء بأن يعتني الإنسان كلّ العناية بأذنه وألمها. ينتشر مرض التهاب الاذن بكثرة لدى الأطفال في قناة (استاكيوس)؛ حيث إنّ هذه القناة تعتبر جزءاً من الأذن، وتعمل على سحب السّوائل من الأذن الوسطى؛ لذلك عند الأطفال تضغط الزائدة الأنفيّة (نسيج ليمفاوي) على القناة ممّا يؤدي إلى انسداد قناة (استاكيوس)، وإتاحة المجال للعدوى البكتيريّة أو العدوى الفيروسيّة بالانتقال بشكل سريع إلى الأذن الوسطى. تبقى هذه الآلام لبضعة أياّم، وقد تزول خلال ساعات؛ فإذا استمرّ الألم لمدّة طويلة، أو أفرزت الأذن نوعاً من الصّديد، أو كان الألم ناتجاً عن عدوى بكتيريّة فإنّ المريض لا بدّ له أن يراجع طبيباً في اسرع وقت ممكن للحفاظ على صحّته. علاج التهاب الأذن بالأعشاب • يتمّ علاج التهاب الأذن بخلط عصير الملفوف وعصير الليمون؛ بحيث يكون عصير الملفوف ضعف عصير اللّيمون، ويعصر بالقطرة في الأذن. •تُستخدم جذور وأزهار حشيشة القنفذ الجوريّة في علاج التهاب الأذن؛ حيث يتمّ غلي الجذور والأزهار بالماء مدة 10 دقائق ويتم شربها 3 مرّات كلّ يوم. •لعلاج التهاب الأذن يتمّ هرس الثوم، وبعد ذلك يتمّ غمره بنصف كوب من الزّيت، ثمّ يترك أسبوعاً كاملاً ويصفّى بعد ذلك ويحفظ في الثلّاجة؛ إذ يتمّ تقطير الأذن منه. •لعلاج التهاب الأذن يتم استخدام أوراق وجذور حبق الرّاعي، ويتم ذلك بسحقها مع الماء ووضع العجينة النّاتجة خلف الأذن يوميّاً. • يستخدم عصير البصل للتخلّص من طنين الأذن . •لعلاج التهاب الأذن يتمّ تقطير زيت الّلوز المر في الأذن؛ كي يذيب الشّمع المتراكم. • تقطير زيت السّمسم في الأذن يوميّاً قبل النوم يساهم في علاج التهاب الأذن. ملاحظة: موضوع علاج التهاب الأذن ليس مرجعاً صحيّاً، يرجى مراجعة طبيبك .