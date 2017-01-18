رئيس ” غامبيا” يرفض تسليم السلطة ويعلن حالة الطوارئ

متابعات-فجر :

أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد، قبل يومين فقط من موعد تسليم السلطة إلى زعيم المعارضة أداما بارو، الذي فاز في الانتخابات الشهر الماضي.

ويرفض جامع التنحي وتسليم السلطة لـ “بارو” رغم الضغوطات الدولية والتهديدات بالتدخل العسكري من قبل دول غرب إفريقيا.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها في التلفزيون الرسمي، لمدة 90 يومًا.

وتصاعد التوتر السياسي في غامبيا، بعد رفض جامع، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الشهر الماضي، وفاز فيها زعيم المعارضة، آدما بارو.

تجدر الإشارة أن جامع، قد عزل في وقت سابق، كلاً من مبعوث بلاده لدى الأمم المتحدة مومودو تانغارا، وسفيرها لدى واشنطن شيخ عمر فايي، وسفير بلاده لدى السنغال با مومودو نجي، لتوقيعهم رسالة مفتوحة تطالب جامع بتسليم السلطة بشكل سلس، استجابة لنتائج الانتخابات الرئاسية.