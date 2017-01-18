“الدفاع المدني” يخمد حريق اندلع في ورش سيارات وحدادة “جنوب جدة”

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، من السيطرة على حريق اندلع فجر أمس في ورشة للنجارة جنوب شرق المحافظة، وامتد إلى ثلاث ورش أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الحريق نشب في ورشة تصنيع أخشاب “منجرة” داخل مستودع للأخشاب، امتد لورشة سيارات وورشة حدادة ومركز صيانة مولدات، مشيدة جميعها من الطوب الأسمنتي ومسقوفة بالصاج الحديدي جنوب شرق جدة.

وأضاف أن ورشتين تأثرتا بشكل كامل من الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده للورش المتاخمة لمنطقة الحادث من خلال المكافحة من كافة الجهات، مؤكدا انتهاء جهود فرق إخماد الحريق مع بزوغ الفجر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.