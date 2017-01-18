وشهدت مدينة بنقردان التابعة لولاية مدنين اضطرابات اجتماعية منذ نحو أسبوع حيث طالب المحتجون بحرية حركة السلع باتجاه ليبيا. وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين بعض شبان المدينة وقوات الأمن.

وعقد أمس الثلاثاء اجتماع جديد بين السلطات التونسية وأطراف ليبية ما أتاح التوصل إلى اتفاق، بحسب مصدر تونسي قريب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته.

ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الآن إلى الأحد، بحسب ما أفاد النائب عن ولاية مدنين في البرلمان أحمد لعماري الذي شارك في المباحثات.

وكان تم التوقيع في مايو 2016 على اتفاق تونسي ليبي نص على نظام جمركي جديد وذلك بعد فترة طويلة من شلل التجارة عبر الحدود رافقتها موجة أولى من الاحتجاجات. غير أن تنفيذ الاتفاق فشل.

وتعيش ولاية مدنين وبشكل عام مناطق الجنوب الشرقي التونسي التي لا تتوفر فيها منشآت صناعية وخدمية تستوعب اليد العاملة أو بنى تحتية كافية، على التجارة عبر الحدود بما فيه التهريب.

وتشهد منذ عدة أشهر توترا اجتماعيا حيث يعتبر قسم من السكان أنهم منسيون من السلطات المركزية منذ عقود.

لكن السلطات التونسية تشير إلى صعوبة التفاوض مع الأطراف الليبية العديدة بسبب الفوضى السياسية في هذا البلد.

واستمر الاعتصام القائم منذ فترة في الطريق الرابط بين معبر رأس جدير ومدينة بنقردان الثلاثاء، مع عودة الهدوء إلى المدينة، بحسب سكان.