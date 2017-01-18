منزل “ترامب” بنيويورك معروض للبيع في مزاد علني

متابعات-فجر :

يعرض مستثمر عقاري منزلاً في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك، قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد، بعد أن اشتراه الشهر الماضي.

وتتلقى شركة للمزادات عروضاً مغلقة أمس الثلاثاء، حيث يضم المنزل خمس غرف نوم في حي كوينز حيث عاش ترامب حتى سن الرابعة.

وقال ميشا هاجاني، وهو مسؤول بدار مزادات باراماونت رياليتي يو.إس.إيه لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “الفائز في المزاد لن يعلن عنه على الفور لأن البائع يخطط لدراسة العروض على مدى بضعة أيام”.

وسيكون البيت الأبيض المقر الرسمي لإقامة ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين القانونية الجمعة. وفي سبتمبر(أيلول) الماضي قال ترامب في برنامج تلفزيوني إنه “يريد شراء منزله القديم”.

وتسوق بارامونت رياليتي العقار على أنه “المنزل الذي قضى فيه ترامب طفولته وكفرصة لإقتناء قطعة من التاريخ. وكان القطب العقاري فريد ترامب -والد ترامب- بنى المنزل في حوالي العام 1940”.

ووفقاً لسجلات عقارية، فإن المستثمر العقاري مايكل ديفيز، اشترى المنزل في ديسمبر مقابل 1.39 مليون دولار.