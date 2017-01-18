بالصور.. “الجهات الأمنية” الإطاحة بعمالة آسيوية تدير مصنعاً للخمور ب “وادي الدواسر”

متابعات-فجر :

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بوافدين آسيويين يديران مصنعاً للخمور بداخل دورات مياه بمقر سكنهما بوادي الدواسر.

حيث ذكرت مصادر أمنية، أن شعبة البحث والتحرّي، تلقت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قيام شخصيْن بتصنيع الخمور المحلية بداخل شقتهما وترويجها على شاحنة تبريد عائدة لإحدى الشركات الغذائية.

وأضافت المصادر، بأنه تمّ متابعة شاحنة التبريد واستيقافها وضبط سائقها متلبساً وبحوزته 60 قارورة سعة لترين من مادة العرق المسكر مُعدة للتوزيع، فيما عُثر على الشقة بعد مداهمتها على 24 قارورة من العرق وبرميل واحد سعة 220 لتراً مليئاً بمادة العرق الجاهز، إضافة إلى أدوات التصنيع.

حيث تم إتلاف الكمية التي ضُبطت وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.