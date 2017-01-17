آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد ” قصي العمور” في بيت لحم

متابعات-فجر :

شيّع فلسطينيون، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب قصي العمور (17عاما)، الذي قتل برصاص إسرائيلي، أمس، خلال مواجهات وقعت في بلدة تقوع، قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ونُقل جثمان الشاب، من مستشفى بيت جالا الحكومي، إلى مسقط رأسه في بلدة تقوع، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة، وتمت الصلاة عليه وسط البلد، قبل أن يوارى الثرى في مقبرتها.

ورفع المشيعون، الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل الفلسطينية، ونددوا بممارسات الجيش الإسرائيلي.

وكان العمور، قد قُتل أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل البلدة.