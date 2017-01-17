مقتل 17 من الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة العشرات في معارك مع رجال الجيش والمقاومة، وقصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).

وأوضحت المصادر إن “من ضمن القتلى ثمانية من قيادات المليشيات، قتلوا جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أثناء اجتماع لهم”.

وأضافت المصادر أن “قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها وسيطرتها على منطقة الجديد التابعة لمديرية ذوباب غرب تعز، وتمركزت فيها، بعد معارك مع الحوثيين وقوات صالح، في حين استمرت بتمشيط المنطقة ونزع حقول الألغام”. مشيرةً إلى أن “المعارك أدت إلى إصابة 15 من رجال الجيش والمقاومة”.

كما أوضحت أن “الأحياء السكنية شرق المدينة تعرضت للقصف من قبل الحوثيين وقوات صالح من مواقع تمركزهم غرب المدينة، إلى جانب تعرض قرية المويجر غرب تعز لقصف صاروخي من قبل المليشيات، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين”.