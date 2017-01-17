“كأس الأمم الأفريقية”.. غانا تنتزع فوزاً هاماً من” أوغندا ” وتتصدر المجموعة

متابعات-فجر :

واصل المنتخب الغانى تقدمه على أوغندا بهدف دون رد بعد مرور 60 دقيقة من زمن المباراة التى تجمعهما على ملعب “بورت جنتيل” فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية “الجابون 2017″، والتى تضم إلى جوارهما منتخبى مصر ومالى.

جاء هدف التقدم لغانا فى الدقيقة 32 عن طريق النجم أندريه أيو لاعب وستهام الإنجليزى، من ركلة جزاء، حصل عليها أسامواه جيان بعد عرقلته من إيزاك إيسيندى.

وقبل الهدف كاد النجم المخضرم أسامواه جيان يسجل الهدف الأول لغانا من رأسية خطيرة فى الدقيقة 21، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس أوغندا دينيس أونيانجو. وسدد كريستيان أتسو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت من فوق العارضة، فى الدقيقة 23، قبل أن تلوح فرصة سهلة لأندريه أيو داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته فى الدقيقة 29 تصدى لها أونيانجو من على حدود خط المرمى. وتعرض رحمن بابا مدافع غانا وشالكة الألمانى للإصابة ولم يستطع إكمال المباراة، ليخرج من الملعب، ويشارك زميله فرانك أتشيمبونج مهاجم أندرلخت البلجيكى بديلاً له، ليؤكد التبديل أن المنتخب الغانى يريد زيادة قوته الهجومية، بغرض تسجيل هدف آخر والقضاء على المباراة. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق كاد المنتخب الأوغندى أن يسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه فاروق مايا لاعب ستاندرلييج البلجيكى، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس رزاق بريما، لتظل النتيجة 1 : 0 لغانا.