“صحة الرياض” تقدم محاضرات توعوية عن مخاطر النفايات الطبية بالمستشفيات

متابعات-فجر :

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة شئون القطاع الصحي محاضرة علمية بعنوان “النفايات الطبية بالمستشفيات”،

والتي قدمها الدكتور/علي أبو مالك رئيس قسم المستشفيات سابقاً بالإدارة.

وفِي بداية المحاضرة ألقى مدير ادارة شئون القطاع الصحي الخاص الأستاذ صالح بن منصور الزغيبي كلمة أوضح فيها الفوائد العلمية التي يحصل عليها الممارسون الصحيون من خلال مثل هذه المحاضرات مع التأكيد على تطبيق مايتلقونه بالمنشآت الصحية التي يعملون بها.

بعد ذلك بدأت المحاضرة التي تطرق فيها الدكتور: أبو مالك الى أهمية إدارة النفايات الطبية بشكل آمن داخل المستشفيات لما يشكله ذلك من ضرورة في منع العواقب السلبية لإهمالها، حيث أبان في ثنايا محاضرته إلى الإحصائيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية و تضمنت عدداً من الأمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد و انتشار الفيروسات المعدية جراء عدم الإهتمام بإزالة النفايات الطبية بالطرق الصحيحة أو خلطها بالنفايات الإخرى غير الطبية. مفصلاً للحضور الطرق السليمة للتخلص من تلك النفايات و المتمثّلة في عدد من الطرق كالدفن و الحرق و المعالجة.

وفِي نهاية اللقاء قام مدير إدارة شئون القطاع الصحي الخاص بتكريم عدد من الجهات الخاصة نظير جهودهم في نشر الوعي الصحي التثقيفي.