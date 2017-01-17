نقل طفل تبوك المعنف وأسرته لدار الحماية الاجتماعية

متابعات-فجر :

نشر مواطن على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر بشاعة تعنيف تعرض له طفل بآثار ضرب قوية على ظهره في تبوك، لتتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتؤكد القبض على المعنف.

حيث تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مع مقطع الفيديو، حيث أكد القبض على المعنف.

وكتب أبا الخيل على حسابه بـ “تويتر”: “تم القبض على المعنف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وسيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة (حماية الطفل)”.

حيث وصلت وحدة الحماية الاجتماعية لمنزل الطفل اليتيم والذي ظهر في مقطع فيديو تعرضه للضرب المبرح من قبل والد زوجته.

وقالت مصادر أن الحماية ستنقل كامل الأسرة المكونة من الأم وأطفالها الستة لدار الإيواء، بسبب المعاناة التي يواجهونها.