ابراهيموفيتش يطالب “بوجبا” بضرورة التعود على الضغوط

متابعات – فجر :

طالب زلاتان ابراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم زميله بول بوغبا بضرورة التعود على الضغط الواقع عليه واستغلاله لصالحه كما فعل المهاجم السويدي خلال مسيرته الحافلة بالألقاب.

وعانى بوغبا للارتقاء لمستوى المبلغ الذي تم دفعه لإتمام صفقة ضمه.

وبات لاعب الوسط الفرنسي تحت المزيد من التفحص عقب أداء مخيب في التعادل أمام ليفربول 1-1 في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال ابراهيموفيتش لوسائل إعلام بريطانية “أنا استمتع بالضغط. لا اعرف بول بشكل شخصي لكي أتمكن من الإجابة عن ذلك بدلا منه، لكنني اعتقد أنه (بول) يحب ذلك أيضا لأنه وبدون وجود أي ضغط فإننا لن نكون في كامل اليقظة عند أعلى المستويات، وأضاف: “إذا أردت أن تلعب عند أعلى مستوى فعليك أن تتحمل الضغط على مدار اليوم وإذا ما أديت بشكل أفضل فان الضغط سيصبح أكبر.”

وأضاف ابراهيموفيتش: “هذه من الأمور التي تعلمنا منها وهي من الأشياء التي يجب أن نتعامل معها لأننا ننتمي للقمة. بول ينتمي للصفوة والضغط سيكون حاضرا عند هذا المستوى”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري متراجعا بفارق 12 نقطة خلف تشيلسي المتصدر وسيتوجه لمواجهة ستوك سيتي صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل.