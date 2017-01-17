الاتحاد الإنجليزي يدرس فرض عقوبات “إيقاف بأثر رجعي” على ادعاء السقوط

متابعات – فجر :

ذكر تقرير إعلامي أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يدرس فرض عقوبات إيقاف بأثر رجعي على اللاعبين الذين يدعون السقوط.

وأصبح ادعاء السقوط تحت دائرة الضوء بعد حصول روبرت سنودجراس لاعب هال سيتي على ركلة جزاء خلال التعادل 3-3 مع كريستال بالاس الشهر الماضي واعترف لاحقا بأن ركلة الجزاء ما كان يجب أن تحتسب.

وقالت صحيفة تايمز إن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم سيرسل الحكام إلى اسكتلندا لمشاهدة كيف تطبق العقوبة هناك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تذكر اسمه في الاتحاد الانجليزي قوله “إنها فكرة جيدة. كوسيلة لمعاقبة ادعاء السقوط ضد ‭’‬هل ادعى السقوط أم تعثر‭’‬ فإن الأمر يجري مناقشته الآن.”

وأضاف “تتم مناقشة الأمر مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم وبعض الناس من الاتحاد الانجليزي سيذهبون لاسكتلندا من أجل اجتماع حول كيفية تطبيق ذلك”.

ودعا مدربون في الدوري الانجليزي الممتاز وبينهم شون دايك مدرب بيرنلي وتوني بوليس مدرب وست بروميتش البيون إلى عقوبات إيقاف بأثر رجعي من أجل القضاء على ادعاء اللاعبين للسقوط.