اعتقال منفذ عملية الهجوم على الملهى الليلي في رأس السنة بـ”تركيا”

متابعات-فجر:

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية اعتقلت المسلح الذي قتل 39 شخصا في إطلاق للرصاص في ملهى ليلي باسطنبول في رأس السنة بعد عملية بحث دامت أسبوعين.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء ذكرت في وقت سابق أن المهاجم الذي قالت هي ووسائل إعلام أخرى إنه يدعى عبد القادر ماشاريبوف اعتقل في حي إسن يورت النائي في اسطنبول. ومن ناحية أخرى قال محافظ اسطنبول إن المهاجم وُلد في أوزبكستان وتدرب في أفغانستان وإنه اعترف بالجريمة. وأضاف أنه تم اعتقال 50 شخصا في إطار عمليات البحث بينهم عراقي وثلاث نساء.