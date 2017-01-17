إحباط محاولة تهريب 80 ألف حبة كبتاجون بمنفذ سلوى

متابعات -فجر

تمكن جمرك سلوى من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” إلى داخل المملكة بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة، عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

ومن جهته ، قال الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك سلوى قدِمت للجمرك بقصد دخول مركبة خاصة وفي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش المعتادة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (80.000) ثمانون ألف حبة كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي الخاص بالمركبة ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار مدير عام جمرك سلوى الى حرص الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية, الجوية والبحرية وذلك في سبيل منع كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.