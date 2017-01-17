“التدريب التقني” تعلن عن ترخيص 123 معهد أهلي جديداً وتغلق 59

متابعات -فجر

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بترخيص ( 125 ) منشأة تدريبية أهلية لمزاولة التدريب وذلك خلال العام الماضي 2016 م ,بعد استكمال تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بنشاط التدريب الأهلي سواءً ما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالمبنى والتجهيزات أو النواحي التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية والتدريبية، ليتجاوز عدد منشآت التدريب الأهلية المرخصة بالمملكة (1000) منشأة حتى الآن.

واوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب حيث يعد القطاع شريكاً لها في هذا الجانب، مع تأكيدها على جودة برامجها التدريبية في المقام الأول, مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تفعيل المزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين استخراج رخص التدريب الأهلية.

وأضاف العتيبي أنه في المقابل ألغت المؤسسة ترخيص ( 59 ) منشأة تدريبية أهلية خلال الفترة ذاتها منها ( 24 ) منشأة خالفت لوائح واشتراطات التدريب الأهلي بعد إشعارها بتلك المخالفات لتصحيح أوضاعها دون جدوى، والباقي بناءً على طلب المالك.

وتابع أن أهم تلك المخالفات التي صدرت عن بعض المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية تتركز في تقديم برامج تدريبية مخالفة وغير مرخصة، وعدم الالتزام بلوائح التدريب الأهلي وقواعده التنفيذية، وكذلك التعاون مع مدربين غير معتمدين، ومنح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية، مشيراً إلى أن المؤسسة في حال رصدت أي مخالفة تؤثر في سير وجودة التدريب يتم إشعار المنشآت بذلك، وعند عدم تصحيح الوضع يوجه إنذار للمنشأة، مما قد يؤدي إلى إلغاء رخصة التدريب.