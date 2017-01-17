ضعي البهار الأسود على شعرك للتخلص من التقصف والقشرة

متابعات -فجر

يصبح الشعر جافاً وهشاً ويبدأ بالتساقط فيما يبدو نموّه بطيئا مع مرور السنوات ، وهذا يُسيء إلى إطلالتك كأنثى ويجعلك تبدين أكبر سناً مما أنت عليه في الواقع.

يمكنك الاستعانة بشئ هام في مطبخك: إنّه الفلفل الأسود المطحون ،فدعيه ينتقل من وصفات أطباقك اللذيذة إلى خلطات شعرك المفيدة.

وإذا أردتي أن تُعيدي إلى شعرك التالف حيويته وأن تخلّصيه من التلف والتقصّف والجفاف والقشرة وتحدّي من تساقطه. والآن، حان الوقت لتحصلي على النتيجة المذهلة من خلال تطبيقك هذه الوصفة:

-إمزجي غراماً من الفلفل الأسود مع ربع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي ونصف ملعقة وسط من عصير الليمون والقليل من زيت اللوز، إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

-طبّقي القناع على شعرك لمدّة 30 دقيقة ثمّ انزعيه بواسطة الماء الفاتر واغسليه بعد ذلك بالماء البارد.

-إذا أردت أن تحصلي على أفضل النتائج، أيّ على شعر مذهل، من الضروري أن تكرّري هذه العملية مرّتين أسبوعياً. وتذكّري أن هذا القناع يعالج أيضاً مشكلات فروة رأسك، مثل البثور والقشرة، كما يحول دون ظهور الشعر الأبيض لديك.