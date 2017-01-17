الأرصاد: سماء غائمة جزئيا على شمال وغرب المملكة ورياح سطحية مثيرة للاتربة على الرياض والشرقية

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة، وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وغرب المملكة.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.