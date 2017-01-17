بلدية بيشة تضبط مركبة تابعة لإحدى الملاحم تحمل أغنامًا غير صالحة للاستهلاك

متابعات – فجر

تمكنت بلدية بيشة مساء أمس الاثنين من ضبط مركبة تابعة لإحدى الملاحم، تحمل في صندوقها أغنامًا نافقة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وغردت البلدية عبر موقعها بحساب التواصل الاجتماعي “تويتر قائلة ” إلى أنها تمكنت من ضبط سيارة تابعة لإحدى الملاحم في محافظة بيشة، بها مواشٍ نافقة، دون تحديد موقع الملحمة، أو الكشف عن تفاصيل الضبط، أو العقوبة.

وناشد الكثير من المواطنين والمقيمين بالتشهير باسم المحل إذا ثبت بيعه أغنامًا نافقة في الملحمة،إضافة إلى إصدار العقوبات المناسبة بحق من يثبت بيعه أغنامًا نافقة .