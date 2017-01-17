إحالة خمسيني إلى ” الادعاء العام ” إثر وفاة عاملته المنزلية واكتشاف آثار حروق على جسدها

متابعات -فجر

قررت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر بإحالة مواطناً خمسينياً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إثر وفاة عاملته المنزلية داخل البيت، حيث اشتبه في تسببه بوفاتها بعد اكتشاف آثار حروق على جسدها.

ومن جهته ، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن بلاغاً ورد لشرطة الخبر عن وفاة عاملة منزلية من الجنسية الإفريقية في العقد الثالث من عمرها في منزل كفيلها، وتمت مباشرة البلاغ في حينه.

وأوضح أن كفيل العاملة نقلها إلى أحد المستشفيات، وتم نقلها بعد ذلك إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأحيل بعدها كفيلها وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، للاشتباه في تسبب المواطن في الوفاة.