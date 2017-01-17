الجبير: متفائلون بموقف ترامب بشأن إيران وداعش

متابعات – فجر

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة خاصة في جانب احتواء إيران ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجبير الذي كان يتحدث للصحفيين في باريس إن المحادثات المقترحة في استانة عاصمة كازاخستان والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سورية تستحق التجربة، مبيناً أن العلاقات مع إيران مازالت “متوترة” ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا كفت طهران عن “التصرفات العدائية، وقال أيضا إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد”.