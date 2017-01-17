إغلاق المطعم المتسبب في تسمم 175 شخصاً بتربة

متابعات – فجر

أعلنت بلدية محافظة تربة اليوم، عن إغلاق المطعم الذي تسبب في تسمم 175 شخصاً، وأوضحت البلدية في بيان لها حول حادثة التسمم بأنه ورد للبلدية بلاغ من مستشفى تربة بوجود حالات تسمم نتيجة شراء وجبات شاورما من أحد المطاعم في المدينة.

وعند مراجعة المستشفى تبين وجود حالات تسمم غذائي بدأوا يتوافدون بعد الساعة الواحدة ليلاً، وبسؤال المرضى أفادوا جميعهم بأنهم اشتروا وجبات شاورما من أحد المطاعم بالشارع العام، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من البلدية والشؤن الصحية والشرطة، وتم الخروج للمطعم حيث تم استدعاء صاحب المطعم والعمال، وأخذ عينات من المطعم ومن العمال ومن بعض الأدوات المستخدمة في الطبخ، واستلمها مندوب الشؤن الصحية لتحليلها واظهار نتائجها.

وقد تبين أن المطعم يحمل رخصة من البلدية، وهي سارية المفعول، ويقدم وجبة الشاورما فقط، والعمال من الجنسية التركية ولديهم شهادات صحية، وبناء على ما لاحظته اللجنة تم إغلاق المطعم احترازياً لمدة خمسة أيام، لحين ظهور نتائج التحليل من الشؤن الصحية، وتم إلصاق استكر على المحل بما يفيد أن المطعم مغلق من قبل البلدية.

وبمتابعة حالات المرضى في المستشفى فقد بلغ إجمالي حالات التسمم المراجعين للمستشفى ١٧٥ حالة حتى الساعة العاشرة مساء أمس، ومعظم الحالات متوسطة وخفيفة الخطورة، كما تم تحويل ٦٠ حالة للمحافظات المجاورة والمستوصفات الأهلية، وخروج ٦٠ حالة من المجموع العام إلى منازلهم، كما بلغ عدد المنومين في مستشفى تربة ٢٥ حالة، واغلب المرضى في تحسن ولله الحمد.

تجدر الإشارة انه بعد ظهور نتائج التحليلات تعقد اللجنة المكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي، وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية، وترفع اللجنة نتائج التحقيق إلى وزير الشؤون البلدية والقروية متضمنة التوصية بالعقوبة المناسبة ليقرر بدوره توقيع تلك العقوبة.