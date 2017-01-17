بوابة إلكترونية لرفع الشيلات الخاصة بمهرجان أم رقيبة

واس – فجر

انطلق اليوم الاثنين، التنظيم الجديد الخاص باعتماد المواد الإعلامية (الشيلات) المشاركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل من خلال بوابة إلكترونية خاصة على موقع المهرجان www.mzayeen.com .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي، مبيناً أنه تم التنويه عن ذلك في حساب دارة الملك عبدالعزيز على (تويتر) ظهر اليوم، وقال إن هذا التنظيم هو ثمرة التعاون بين إدارة المهرجان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للوصول إلى صيغة تحقق النجاح للمنتج الشعري، مع الضبط الإعلامي للشيلات التي هي إحدى وسائل الإعلام المهمة في المهرجان نتيجة انتشارها وجمال مادتها وأسلوبها التراثي الأنيق، للتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بها كراية كبرى يتظلل بها الجميع، وأشار إلى أن الموقع الخاص بالتنظيم سيعمل بشكل سهل وميسر في سبيل الوصول لأقصى فائدة لمنتج الشيلة والمستمع لها.

وأوضح أن على منتج الشيلة رفع النص المراد إنتاجه على الموقع، حيث سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية، ومن ثم إجازته بشكل رسمي أو طلب التعديلات بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعلنة في الموقع نفسه أو عدم إجازة النص بالكامل لمخالفته للشروط الموضوعة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمهرجان بالجميع إلى الإسهام مع المهرجان بالخروج بتظاهرة ثقافية تراثية مميزة تليق بالمرحلة الحضارية التي تعيشها المملكة، داعياً جميع منشدي الشيلات وشعرائها بالتوفيق في خدمة القيمة الشعرية للشيلات كفن تراثي أصيل وقبلها القيمة الوطنية.