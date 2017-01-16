قرية كارفوييرو البرتغالية والسحر الريفي

متابعات-فجر:

تقع كارفوييرو وهي قرية صيد ساحرة في جنوب البرتغال، وتعتبر من أفضل وجهات أوروبا للاسترخاء والاستجمام بعيدا عن صخب الحياة، كما أنها لا تبعد سوى ساعة بالسيارة من فارو (مطار الغارف)، وعلى الرغم من أنها تطورت كثيرا لكنها لازالت تحتفظ بسحر الطابع الريفي المفضل للكثيرين.

وهناك يمكنك استكشاف برك الصخور من منطقة الجار سيكو سيرا على الأقدام أو عبر قوارب الكاياك، وحتى تناول ألذ المأكولات البحرية الطازجة على شاطئ البحر، مع الاستمتاع بمجموعة لا تقارن من الفرص الترفيهية على الشواطىء المذهلة في واحدة ضمن أجمل مدن أوروبا للسياحة في 2017 .