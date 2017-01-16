شبيه السومه يرتدي شعار الهلال

الرياض-فجر:
أعلن نادي الظفرة الإماراتي رسمياً موافقته على انتقال السوري عمر خريبين إلى الهلال السعودي بالإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون دولار.
الجدير بالذكر أن عمر خريبين يبلغ من العمر 22 سنة ويلعب في مركز الهجوم.
الرياض-فجر:
أعلن نادي الظفرة الإماراتي رسمياً موافقته على انتقال السوري عمر خريبين إلى الهلال السعودي بالإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون دولار.
الجدير بالذكر أن عمر خريبين يبلغ من العمر 22 سنة ويلعب في مركز الهجوم.
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها