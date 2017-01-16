الأهلي يختتم معسكره بفوزه على دبي والأمير يصل اليوم

مازن الشهري – الرياض – فجر:

اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكره الخارجي المقام في دبي بلقاء ودي أمام نادي دبي الامارتي على ملعب نادي دبي الرياضي، وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين تناوب على تسجيلها المهاجم مهند عسيري ” هدفين ” من ركلة جزاء وكورة مقصيه وعلي عواجي ورائد الغامدي، واعطى المدرب كرستيان جروس راحة عن تدريبات الغد فيما سيعود الفريق لتدريباته يوم الأربعاء القادم.

من جهة أخرى من المقرر أن يصل محترف الأهلي الجديد العراقي سعد عبدالأمير إلى جدة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم وسينخرط في تدريبات الفريق يوم الاربعاء القادم .